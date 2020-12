유튜브 먹통..美·英·日 네덜란드까지 발생

에러보고 전세계 동시 발생

구글 연동 홈 IOT 기기도 장애

#YouTubeDOWN 해시태그 급증

[아시아경제 구채은 기자] 유튜브, 지메일 등 세계 최대 검색엔젠인 구글의 서비스 장애가 미국, 영국, 네덜란드, 일본에서 광범위하게 나타난 것으로 알려졌다.

특히 구글과 연동된 스마트홈 기기가 제대로 작동하지 않는 등 전체 서비스가 먹통을 일으킨 것으로 나타났다.

15일 더버지 등 IT매체에 따르면 전일 오후 8시 30분께부터 시작된 유튜브 에러 보고는 구글, 지메일, 구글 드라이브 접속장애로 나타났다가 1시간 반 뒤인 10시께 정상화됐다.

우리나라 뿐만 아니라 미국, 영국, 네덜란드, 일본에서도 서비스 장애가 발생했고 이에따라 트위터에는 #YouTubeDOWN 해시태그가 급증했다.

독스(Docs)나 미트(Meet) 같은 구글 문서 앱도 다운되는가 하면 구글 어시스턴트와 통합된 스마트 홈 가젯에도 문제가 보고됐다.

특히 일부 사용자들은 구글의 스마트 스피커 네스트허브(Nest Hub)가 연결된 히터를 제어하는데 오류가 발생하는 등 스마트 기기에 에러도 나타났다고 보고 했다.

한편 유튜브는 한국시간으로 전날 9시쯤 트위터 계정에 “많은 사용자가 접속 문제를 겪고 있음을 인지하고 있어서 살펴보고 있다”고 밝혔다.

10시20분쯤 다시 올린 트윗에서 “백업을 완료했고 작동한다. 이제 접속할 수 있을 테니, 평소처럼 접속해 영상을 즐기라”고 설명했다.

앞서 유튜브는 지난 11월12일에도 2시간가량 전 세계적으로 먹통 현상을 보인 바 있다. 당시 구글 측은 트위터 계정에 “불편을 끼쳐드려 죄송하다”고 사과했다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr