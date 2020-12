[아시아경제 금보령 기자] 국내 채권형펀드 시장에서 3거래일 동안 4300억원이 빠져나갔다.

15일 금융투자협회에 따르면 지난 11일 상장지수펀드(ETF)를 제외한 국내 채권형펀드 시장에서 1188억원이 순유출됐다. 지난 9일부터 3거래일 동안 총 4347억원이 사라진 셈이다.

11일에는 해외 채권형펀드 시장에서도 114억원이 순유출됐다.

같은 날 국내 주식형펀드 시장과 해외 주식형펀드 시장에서 각각 239억원, 56억원이 순유출됐다. 특히 국내 주식형펀드 시장 순유출세는 지난달 6일부터 시작해 26거래일 동안 지속되고 있다.

머니마켓펀드(MMF)는 전일 대비 2조411억원 증가한 것으로 확인됐다. MMF 설정액은 152조3288억원, 순자산 총액은 153조439억원이었다.

