뉴욕증시, 백신에 '웃고' 봉쇄 정책 경고에 '울고'

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 뉴욕증시가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산으로 인한 경제활동 중단 가능성이 제기되며 혼조세를 보였다.

14일(현지시간) 다우존스 30 산업평균지수는 184.82포인트(0.62%) 내린 2만9861.55, S&P 500 지수는 15.97포인트(0.44%) 하락한 3647.49에 장을 마쳤다. 나스닥 지수는 62.17포인트(0.5%) 상승한 1만2440.04에 거래를 마쳤다.

이날 뉴욕 증시는 뉴욕시에서 시작된 화이자의 코로나19 백신 접종 기대감으로 상승세를 보였지만 뉴욕시의 경제활동 중단 가능성이 경고되자 혼조세로 돌아섰다.

이날 빌 더블라지오 뉴욕시장과 앤드류 쿠오모 뉴욕 주지사는 조만간 전면적인 경제활동 중단 조치가 단행될 수 있다고 언급했다. 이날부터 시작된 뉴욕시내 식당 실내 영업 중단 이후에도 더욱 강력한 조치가 나올 것임을 예고한 것이다.

CNBC 방송은 사실상 몇 주 내로 뉴욕시에 대한 봉쇄 조치가 재개될 것이라는 우려가 투자심리를 악화시켰다고 전했다.

존스홉킨스대학의 집계 결과 이날 미국내 코로나19로 인한 누적 사망자가 30만 명을 넘어섰다는 소식도 악재였다.

내년 1월 인도분 서부 텍사스산 원유(WTI)는 배럴 당 0.9%(0.42달러) 오른 46.99달러에 거래를 마쳤다. 내년 2월 인도분 금은 온스당 0.6%(11.50달러) 내린 1832.10달러에 장을 마감했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr