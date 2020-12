자영업자, 상반기에 빌린 돈 70조 넘었다…빚으로 코로나 버텨

[아시아경제 김은별 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 충격을 버티기 위해 자영업자들이 올해 상반기에 빌린 돈만 70조원을 넘은 것으로 집계됐다. 상반기의 대출액 증가율은 이미 지난해 증가율을 넘어섰고, 차주(돈을 빌린 사람) 수도 최근 5년 중 가장 많이 늘었다.

15일 국회 기획재정위원회 소속 장혜영 정의당 의원이 한국은행으로부터 받은 가계부채 데이터베이스(DB) 자료에 따르면 올해 6월 말 자영업자 대출 잔액은 755조1000억원이다. 이는 지난해 말(684조9000억원)보다 70조2000억원(10.25%) 증가한 규모다. 지난해 연간 증가율(9.71%)을 웃도는 증가율이다.

지난 6월 말 현재 자영업 대출 차주는 229만6000명으로, 작년 말보다 38만2000명이나 늘었다. 지난 한 해 증가 폭(14만4000명)의 두 배를 넘을뿐 아니라 최근 5년 내 가장 큰 폭의 증가다.

가계부채 DB는 한은이 신용조회회사인 NICE평가정보에서 매 분기 약 100만명의 신용정보를 수집해 구성한 통계다. 자영업자 차주 수와 대출 잔액의 급증은 코로나19 확산에 따른 것으로, 자영업자들이 빚으로 위기를 버티고 있다는 뜻으로 해석할 수 있다.

특히 최근 코로나19 확산세가 다시 커지면서 자영업자들은 올해 겨울도 버티기 쉽지 않아졌다.

장 의원은 "올해 추가경정예산을 통해 편성한 소상공인 새희망자금 같은 일회성 현금 지급뿐만 아니라 영업 중단에 따른 임대료 감면, 필요한 경우 폐업까지 선택할 수 있도록 지원하는 종합적인 대책 마련이 시급하다"고 강조했다.

