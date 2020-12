영등포구, 민·관 복지 네트워크 온라인 운영

온라인 매체 활용 역량강화 위한 영상물 제작 교육 진행…온·오프라인 병행...코로나시대 지역사회 복지체제 전환 방안과 화상회의 개최 위한 논의 진행

[아시아경제 박종일 기자] 영등포구(구청장 채현일)는 코로나19 확산에 따라 민관이 함께 실현하는 돌봄체계 구축과 통합사례관리 활성화를 위한 영등포형 복지 네트워크를 온라인 방식을 통해 운영하고 있다.

‘복지 온라인 네트워크’는 코로나 시대에 직접적인 돌봄서비스 제공과 복지 담당자 간 업무 교류가 어려워짐에 따라 비대면 방식을 통한 복지시스템 운영, 복지 전담인력의 온라인 매체 업무역량을 강화하기 위한 취지로 도입됐다.

이에 구는 민관 복지 담당자들이 지역 복지 현안과 통합사례관리에 관한 주요 안건회의를 온라인 화상프로그램을 통해 시·공간 제약없이 자유롭게 논의, 복지 대상자와 관리자 모두가 쉽게 이해하고 활용할 수 있는 유튜브 영상 제작 교육을 온·오프라인으로 병행해 진행했다.

교육은 지난 11월13일과 16일 총 이틀에 걸쳐 진행, 다수의 네트워크 자문과 강연 경력이 있는 사회적기업 도도한 콜라보의 원규희 대표가 강사로 나섰다.

이번 교육은 ‘온라인 통합사례회의 및 대상자 제공 영상 기획방안’을 주제로 ▲줌(zoom)을 활용한 화상회의 실습과 웹엑스, 스카이프 등 화상회의 툴(tool)의 종류와 장·단점 등에 대해 알아보는 ‘온라인 통합사례회의 활용 툴 교육’ ▲유튜브 채널 디자인 및 브랜드 설정, 채널 인사이트 도출 방법에 대해 배우는 ‘복지채널 기획 및 전략 설정’ ▲향후 온라인 네트워크 지속 운영방안 마련을 위한 ‘민관 기관 네트워크 간담회’ 등 내용을 학습했다.

민관 통합사례관리 담당자 46명이 교육을 수강, 수강자들은 “온라인으로 복지 담당자들과 함께 소통할 수 있어서 좋았고, 코로나19 시대를 대비한 안전하고 전문적인 교육을 받을 수 있어서 유익했다”며 높은 만족감을 보였다.

구는 기존 대면 중심의 민관 통합사례회의 진행방식을 온라인 중심의 화상회의로 전면 전환, 정보사각지대에 놓인 취약계층을 위한 온택트 복지서비스 제공도 아울러 계획하고 있다.

또, 영상 제작이 가능한 관내 스튜디오 시설을 적극 활용해 고품질 복지 영상물 제작에도 힘쓴다.

‘스튜디오 틔움’, ‘소울 스튜디오’, ‘미디어 지대’ 등 영등포구의 대표 영상제작 공간을 복지기관과 함께 공유, 활용함으로써 복지 영상물 기획과 제작에 주력할 방침이다.

채현일 영등포구청장은 “‘복지 온라인 네트워크’의 운영을 시작으로 코로나시대에 대비한 유연한 복지체계 구축과 정보취약계층을 위한 온택트 서비스 제공에 힘써 공백없는 복지안전망 조성과 민관협력 네트워크 마련을 위해 더욱 노력해 나가겠다”고 전했다.

