철광석 가격 t당 160달러 돌파…해외 유동성 자금 몰려

[아시아경제 김보경 기자] 철광석 가격이 연초보다 70% 치솟으며 t당 160달러를 돌파했다. 구리, 니켈, 아연 등 비철금속도 가격이 급등하고 있다.

15일 산업통상자원부와 한국광물자원공사에 따르면 지난 13일 철광석(중국 칭다오항) 가격은 t당 160.13달러를 기록했다. 이는 2013년 2월 20일 이후 최고치다.

철광석 가격은 지난 10월 t당 110~120달러 선이었으나 11월 들어 상승세를 타더니 이달 들어 상승세가 더욱 가팔라지고 있다. 연초보다는 70%, 전달보다는 28% 급등했가격 t당 160달러 돌파다.

중국 정부의 대규모 경기부양책 등으로 수요는 늘어나는 데 반해 재고는 감소하고, 주요 수출국인 호주와 브라질에서 생산량이 급감하면서 가격이 상승했다.

세계 최대 규모의 철광석 수출항인 호주 필바라 항구에 최근 사이클론 경보가 이어진 점도 수급 불안을 키웠다.

세계 경제 회복세에 대한 기대감이 커지면서 투기적 수요가 가세한 점도 시장 불균형에 한몫했다.

철광석뿐만 아니라 구리, 니켈, 아연 등 비철금속에도 중국과 해외의 풍부한 유동성 자금이 몰리면서 가격이 급등하고 있다.

경기 선행 지표 역할을 하는 구리 가격은 최근 8년 만에 최고 수준으로 치솟은 데 이어 런던금속거래소 재고량이 7주 연속 감소하면서 상승 압력이 심화하고 있다.

광물자원공사 관계자는 "미 달러 약세와 코로나 백신 상용화 기대로 비철금속 가격도 상승세"라고 말했다.

국제 철광석 가격이 고공행진을 함에 따라 국내 유통되는 열연강판 가격은 지난 11일 기준 t당 81만원을 기록했다. 올해 7월 말 73만 원에서 8만 원 오른 가격이다.

열연강판은 쇳물을 가공해 나온 평평한 판재 모양의 철강 반제품인 슬래브를 고온으로 가열한 뒤 누르고 늘여서 얇게 만든 강판으로, 강관재와 건축자재 등에 주로 쓰이는 가장 기본적인 철강 제품이다.

철강업계 관계자는 "철광석 등 원자재 가격이 폭등하면서 원가 부담을 이겨내지 못하는 글로벌 철강업체들이 가격 인상을 추진하고 있다"면서 "국내도 상황은 다르지 않아 가격 인상이 불가피하고 순차적으로 시장에 통보할 것으로 보인다"고 말했다.

