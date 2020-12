국민의힘, 필리버스터 강제 종결에…“김대중 정신 무너져”

“문재인 정권 심판의 시간 준비할 것”

[아시아경제 임춘한 기자] 국민의힘은 14일 더불어민주당이 필리버스터(무제한 토론을 통한 합법적 의사진행 방해)를 강제 종결시킨 것에 대해 "자유와 민주, 공정과 정의의 자랑스러운 이 나라, 대한민국을 지켜내기 위해 국민의 이름으로 문재인 정권 심판의 시간을 준비하겠다"고 밝혔다.

국민의힘 소속 의원 전원은 이날 성명을 통해 "문재인 정권은 견제와 균형의 의회 정신을 비웃고, 정당한 야당의 목소리마저 힘으로 강제 종결했다"며 "공수처법과 국민사찰법, 김여정 하명법까지 모두 일방처리로 밀어붙이며 이 나라를 독재의 완성 직전으로 끌고 가고 있다"고 며 이같이 말했다.

이들은 "법치주의와 헌법정신이 무너진 오늘을 예견하듯 56년 전 처음으로 필리버스터에 나섰던 분의 당시 발언을 전한다"며 '다수의 정당이라도 평면적인 다수결로 밀어붙여서는 안 된다'는 김대중 전 대통령의 어록을 거론했다. 그러면서 "민주당이 받들고 있는 김대중 정신은 오늘 무너졌다"고 밝혔다.

김 전 대통령은 국회의원이던 1964년 4월 동료인 자유민주당 김준연 의원의 구속동의안 통과 저지를 위해 5시간 19분 동안 쉬지 않고 의사진행발언을 했다.

이들은 문재인 정부를 "두 얼굴의 정권", "공정과 정의를 짓밟은 정권", "거짓과 허위의 정권", "무능한 정권"으로 칭하며 "우리는 물러서지 않겠다"고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr