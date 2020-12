이낙연 “백신·치료제, 하루빨리 선물해드리고 싶지만 효과와 안정성 확인돼야”

개신교와 코로나19 병상확보를 위한 민간협력 방안 간담회

대형교회 5곳 시설 생활치료센터로

[아시아경제 전진영 기자] 이낙연 더불어민주당 대표는 14일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신과 치료제 보급에 대해 “하루라도 빨리 국민께 선물해드리고 싶은 마음이 당연히 있지만 그 효과와 안전성이 확인돼야 한다는 전제가 있다”고 밝혔다.

이 대표는 이날 오후 여의도 CCMM빌딩에서 진행된 코로나19 병상확보를 위한 민간협력 방안 간담회에서 “현재의 목표는 치료제는 1월 하순 이전에, 백신은 3월 이전에 쓰기 시작한다는 것”이라며 이같이 밝혔다.

그는 "특히 의료계는 매우 신중한 입장이라서 그 점을 감안해가면서 추진하고 있다”며 “그때까지의 고비가 지금 시작이 된 것 같다"고 말했다.

이어 “확진자가 나오게 되면 생활치료센터나 병상이나 또는 자가격리 진료자들을 위한 임시생활시설 같은 것이 갑자기 필요해지게 된다”며 “오늘 목사님들이 크게 결심한 것들은 생활치료센터나 자가격리자를 위한 임시생활시설로 긴요하게 쓰이게 될 것”이라고 강조했다. 앞서 대형 교회 5곳은 기도원과 수양관 등을 코로나19 생활치료센터로 제공하기로 한 바 있다.

그러면서 “뒤이어서 금융기관이나 공기업 또는 교육기관 등에서도 비슷한 일에 동참을 하려는 움직임이 이어지고 있다”며 교계에 거듭 감사를 표했다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr