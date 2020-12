[아시아경제 부애리 기자] 카카오게임즈가 리얼리티매직이 개발중인 신작 '테라파이어'의 퍼블리싱(서비스·유통) 계약을 체결했다고 14일 밝혔다.

내년 출시를 목표로 개발중인 '테라파이어'는 버려진 지구를 배경으로 펼쳐지는 대규모 서바이벌 PC 온라인게임이다.

카카오게임즈는 이번 계약으로 '테라파이어'의 한국과 글로벌 서비스 판권을 확보하고, 양사의 공고한 파트너십을 위한 전략적 지분 투자도 함께 단행했다.

조계현 카카오게임즈 대표는 "테라파이어는 카카오게임즈의 글로벌 PC게임 라인업의 깊이를 한층 더해줄 것으로 기대되는 작품"이라며 "성공적인 서비스를 위해 양사의 역량을 극대화 할 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.

김성균 리얼리티매직 대표 역시 "테라파이어로 세계 시장에 서바이벌 장르의 새로운 기준을 제시하겠다"고 밝혔다.

