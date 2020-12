HMM 선원노조 "해운재건 6년 고통분담 했는데 1%인상?" 반발

"적자날 때 고통분담, 흑자날 땐 나몰라라" 파업 거론

[아시아경제 유제훈 기자] HMM(舊 현대상선) 소속 선원들이 사측의 1%대 임금인상안에 반발하면서 파업을 요구하고 있다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태에도 불구, 21분기만에 첫 흑자전환에 성공한 HMM의 고민도 깊어지고 있다.

14일 해운업계에 따르면 한국노동조합총연맹 전국해상선원노동조합 HMM해원연합노동조합(HMM노조)는 이날 성명서를 내고 "한국 해운재건을 위해 모든 것을 인내했고, 그 결과 사상 최대 흑자를 냈지만 채권단과 사측은 부채를 상환해야 한다며 1%의 임금인상안을 제시했다"면서 이같이 밝혔다.

노조 측에 따르면 HMM은 해운산업 위기가 본격화 된 이후 해상직의 경우 지난 6년(2013~2019년) 동안 임금이 동결돼 왔고, 올해만 1% 상승하는 데 그쳤다. 노사는 내년 임금을 둔 협상을 이어가고 있으나, 사측은 상환해야 할 부채가 3조원이 넘는데다 내년 업황을 장담할 수 없다는 이유로 1% 인상안(성과급 1.8%)을 제시하고 있는 것으로 전해진다.

전정근 HMM노조 위원장은 "코로나19 팬데믹(세계적 대유행) 이후 선원 확보 및 하선이 어려워지면서 한 번 출항하면 8개월 동안 선박을 떠날 수 없는 '창살없는 감옥신세'를 져야 하는 상황이 계속되고 있다"면서 "컨테이너선의 대형화, 환경규제에 따른 기술변화로 업무는 늘고 있지만 직원들에 대한 보상은 최저수준"이라고 꼬집었다.

전 위원장은 또 "해운사 특성상 인건비 비중은 (조선업 등 타 업종과 달리) 2~3% 수준에 그친다"면서 "적자날 땐 고통을 분담 했더니 흑자날 땐 나 몰라라 하는 이 현실 앞에 무엇을 위해 일을 해야하는지 모르겠다"고 강조했다.

이에 HMM 노조는 중앙노동위원회에 조정신청을 낸 상태다. 전 위원장은 "현행법상 운항 중이거나 해외 항만에 기항하는 선박은 파업이 불가하나, 국내에 정박 중인 선박은 파업이 가능하다"고 덧붙였다.

한편 HMM은 지난 2분기 1387억원의 영업이익을 기록, 21분기만의 흑자전환에 성공한데 이어 3분기에도 2771억원의 흑자를 냈다. 업계에선 HMM이 올해 연간 흑자전환에도 성공할 것으로 보고 있다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr