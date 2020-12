코로나19가 바꾼 올해 쇼핑 키워드 마스크·게임기 최상위

올해 티몬 소비자 검색 1위는 마스크…여행·레저 하락

[아시아경제 김철현 기자] 티몬(대표 이진원)은 올해 고객들의 쇼핑 검색 키워드를 분석한 결과 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 국민들의 소비 활동에 크게 영향을 미친 것으로 나타났다고 14일 밝혔다. 마스크와 게임기가 검색 최상위권에 올랐고 해외여행과 레저입장권은 10위 밖으로 밀려났다.

티몬이 올해 1월부터 12월 10일까지 고객들의 검색 데이터를 분석해 키워드별 순위를 집계한 결과에 따르면 2019년 검색 순위에 없던 마스크와 게임기가 각각 1위와 3위에 올랐다. 마스크는 코로나19의 영향으로, 게임기 역시 '집콕 문화'로 관심이 높아진 것으로 분석된다.

여행과 레저 관련 키워드는 전체적으로 하락했다. 지난해 8위를 기록했던 레저입장권과 10위를 기록했던 해외여행은 올해 10위권 밖으로 밀렸다. 제주여행도 3위에서 7위로 하락했다. 다만 올해 하반기에는 제주여행 검색이 상반기 대비 70%이상 급증했다. 여행수요가 제주도로 몰리고 있는 것으로 해석된다.

티몬의 타임커머스 매장도 마스크에 이어 2위를 기록했으며, 검색 횟수는 지난해 대비 31% 증가했다. 실제 올해 3분기까지 티몬의 타임커머스 특가딜 매출은 전년 대비 75.9% 상승했으며, 라이브 파트너 수도 17.3% 늘었다.

한편 티몬은 코로나19로 지친 소비자들을 위해 연말까지 '12월 티몬 선물대잔치'를 진행한다. 하루 2만원 이상 구매 고객에게 추첨을 통해 매일 스타벅스 아메리카노를 총 10만명에게 선물한다. 또 매주 티몬 슈퍼세이브 회원 2000명을 추첨해 투썸플레이스 케이크 기프티콘을, 12월 누적 구매액 50만원 이상인 회원에게는 LG스타일러·건조기, 닌텐도 스위치 등 경품을 증정할 계획이다.

