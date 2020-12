이강덕 포항시장, IBS 포스텍 캠퍼스 건립 현장 방문 … 2022년 4월 완공 예정

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 이강덕 포항시장은 11일 기초과학연구원(IBS)의 포스텍(포항공과대학교) 캠퍼스 건립 현장을 찾아 공사 추진상황을 점검했다.

이날 이 시장은 IBS 하성도 부원장 및 건립추진지원 TF 팀장, 포스텍 김무환 총장 및 관계자, 현장 소장 등이 참석한 가운데 건립 상황에 대한 설명을 듣고 현안 문제를 서로 의논했다.

610억원의 예산이 투입되는 IBS의 포스텍 캠퍼스 건립사업은 포스텍에 위치한 3개의 IBS 캠퍼스 연구단(복잡계 자기조립 연구단, 기하학 수리물리 연구단, 원자제어 저차원 전자계 연구단)의 연구공간 마련을 위해 진행되고 있다. 건물 규모는 1만7000㎡ 부지에 지하1층 지상4층으로, 2022년 4월 완공될 예정이다.

이강덕 포항시장은 "포항은 막스플랑크 한국/포스텍연구소, 아시아태평양이론물리센터와 같은 기초과학분야 연구기관과 방사광가속기와 같은 연구시설 및 우수한 인력을 갖추고 있어 기초과학연구의 최적지"라며 "현재 3개인 포스텍 연구단뿐만 아니라 생명과학, 지구과학 등 다양한 분야의 연구단이 포항에 설립되길 기대한다"고 했다.

한편, 대전시 유성구에 위치한 IBS는 연구자들이 성과에 대한 부담 없이 장기·대형·집단 기초과학 연구에 매진할 수 있도록 인적·물적 지원을 하는 기관으로, 지난 2011년 11월 설립됐다. 현재 IBS는 대전 본원과 캠퍼스 연구단(과학기술 특화대학), 외부연구단(일반대학)을 포함해 전국에 31개의 물리, 화학, 수학, 생명과학 등을 연구하는 기초과학분야 연구단을 운영하고 있다.

