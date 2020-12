◇ 부서장 선임

▲ 청주지역단장 김미선 ▲ 익산지역단장 이희태 ▲ 창원지역단장 정부용 ▲ 대구지역단장 정이섭 ▲ 순천지역단장 양회선 ▲ 제주지역단장 임광설 ▲ 제휴영업부장 이경복 ▲ 부산GA2사업단장 이동근 ▲ 방카슈랑스영업3부장 김경옥 ▲ 장기보상지원파트장 백윤희 ▲ 장기수도권보상부장 전익준 ▲ SIU부장 김중구 ▲ 수도권3보상부장 강영신 ▲ 중국법인장 하동우 ▲ 소비자보호파트장 박미라

◇ 부서장 전보

▲ 강북지역단장 김길현 ▲ 강남서초지역단장 진상수 ▲ 강동송파지역단장 우천근 ▲ 구미지역단장 강명주 ▲ 방카슈랑스영업4부장 배주식 ▲ 장기심사파트장 전인숙 ▲ 장기전문조사부장 박재용 ▲ 충청보상부장 이강식 ▲ 보험수리파트장 이병채

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr