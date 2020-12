與野, 필리버스터 구설 '속출'…“성범죄 스트레스탓” “기자단 해체”

[아시아경제 임춘한 기자] 국회 필리버스터(무제한 토론을 통한 합법적 의사진행 방해)가 길어지자 여야 의원들의 문제성 발언이 속출하고 있다.

김웅 국민의힘 의원은 11일 필리버스터 도중 성폭력 범죄자에 대한 처벌 강화 의견을 거론하면서 "굶주린 맹수를 옆에서 쿡쿡 찌르는 것과 똑같다"고 밝혔다. 그러면서 "성폭력 범죄라는 건 충동에 의해서 이뤄지고, 그 충동의 대부분은 스트레스가 많이 쌓였기 때문"이라고 분석하기도 했다.

강선우 더불어민주당 대변인은 이날 현안 브리핑을 통해 “지금 즉시 국민 앞에 사죄하고 의원직을 사퇴하기 바란다”며 “국민의힘은 책임 있는 자세로 곧장 징계절차를 밟아야 할 것”이라고 밝혔다.

홍익표 민주당 의원은 "법조기자들은 다 받아쓰기만 한다"며 "추미애 법무부 장관이 법조기자단을 해체했으면 좋겠다"고 의견을 밝혔다. 국회 출입기자들이 근무하는 경내 소통관 시설에 대해서도 "왜 기자들에게만 특혜를 주나"라며 사적 점유를 폐지해야 한다고 주장했다.

김은혜 국민의힘 대변인은 논평에서 "언론 모욕을 넘은 독재 발상"이라며 "기자단을 모욕하고 언론 자유에 대못질한 데 대해 공식 사과하라"고 요구했다.

이철규 국민의힘 의원은 전날 "대한민국은 도시 구석구석 야간에도 아녀자들이 밤거리를 걸을 수 있는 치안 시스템을 갖고 있다"고 말해 구설에 올랐다. 이 의원은 "문재인 대통령이 잘생기고 감성적이어서 지지했던 여성들이 요즘은 고개를 돌린다"고 말했다가 여당 의원들의 항의가 쏟아지자 "남의 말을 전하는 것"이라고 물러서기도 했다.

