진흥기업은 한국토지주택공사로부터 438억1392만원 규모의 경기 평택 고덕 Ab-3BL 아파트 11공구 건설공사를 수주했다고 11일 공시했다. 계약금액은 지난해 개별 기준 매출액의 8.02% 규모이며, 계약기간은 오는 31일부터 2023년 6월1일까지다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr