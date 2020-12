[아시아경제 이준형 기자] 나스미디어 나스미디어 089600 | 코스닥 증권정보 현재가 30,950 전일대비 700 등락률 +2.31% 거래량 100,201 전일가 30,250 2020.12.11 10:55 장중(20분지연) 관련기사 나스미디어, 3Q 영업익 63억…전년比 25%↑[클릭 e종목]"나스미디어, KT 생태계 구축 첨병 가능성↑…목표주가 상향"[e공시 눈에 띄네] 코스닥-4일 close 가 1주당 보통주 0.1주의 주식배당을 결정했다고 11일 공시했다. 총 배당주식 수는 보통주 85만219주이며, 총 발행주식 수는 보통주 875만4691주다. 배당기준일은 오는 31일이다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr