고양시, '안심카 선별진료소' 11일부터 운영 재개

연말까지 주말·공휴일 없이 매일 낮 12시~오후 4시까지 운영

[아시아경제 라영철 기자] 경기 고양시가 "지역사회 내 코로나19 감염확산이 지속함에 따라 운영을 중단했던 안심카 선별진료소를 11일부터 재개한다"고 10일 밝혔다.

주교 제1공영주차장에 마련된 안심카 선별진료소는 연말까지 매일 오후 12시부터 4시까지 4시간 동안 주말, 공휴일 없이 운영하며, 증상이 없더라도 검사를 원하는 고양시민은 무료로 검사받을 수 있다.

이와 함께, 보건소 선별진료소는 평일 오전 9시부터 오후 9시까지, 주말과 공휴일은 오전 9시부터 오후 6시까지 운영한다.

시는 "무증상·잠복 감염자의 신속한 발견을 위해 확진자와 동선이 겹치지 않았거나 증상이 없어도 무료로 검사를 받을 수 있으므로 감염이 의심되는 상황이라면 반드시 선별진료소를 방문해 신속히 검사를 받아달라"고 당부했다.

