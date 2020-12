정 총리 "수도권 중증환자 병상 한자릿 수 불과…민간병원 협력해달라"

[아시아경제 이광호 기자]정세균 국무총리는 10일 "급속한 확진자 증가로 수도권에서 즉시 사용가능한 중증환자 병상이 한자릿 수에 불과한 실정"이라고 말했다.

정 총리는 이날 서울시청에서 제2차 수도권 상황점검회의를 열고 "방역당국과 지방자치단체에서 병상확충에 최선을 다하고 있습니다만, 공공의료기관만으로는 한계가 있다. 민간병원의 적극적인 협력을 간곡히 요청드린다"며 이같이 밝혔다.

국내에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)가 발생한지 320여일만인 어제, 누적확진자가 4만명을 돌파했다. 3만명에서 4만명을 넘기는데 불과 20여일밖에 걸리지 않을 정도로 확산세가 급격하다. 특히 지난 한 달간 수도권에서 8000명 넘는 확진자가 발생하고 있다.

정 총리는 "정부는 수도권 확산세에 대응해 보건소의 검사시간을 연장하고, 사실상 누구나 검사를 받을 수 있도록 했다"며 "아울러 지자체의 역학조사 역량을 대폭 확충하고 검사기법도 다양화해 신속한 검사와 진단이 이루어질 수 있도록 하겠다"고 언급했다.

그러면서 "방역당국은 이를 조속히 구체화해 시행해 주시기 바란다"고 지시했다.

정 총리는 또 "백신과 치료제에 대한 국민적 기대가 크다"며 "예방과 치료라는 강력한 무기를 갖게 되면 지루했던 코로나19와의 싸움도 마무리 단계로 접어들게 될 것이다. 정부는 마지막 마무리가 K-방역의 성패를 결정짓는다는 각오로 임하고자 한다"고 설명했다.

