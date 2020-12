항공기 띄워 초미세먼지 관측…내년 3월까지 100시간 운행한다

[아시아경제 김보경 기자] 미세먼지 계절관리제 기간 동안 항공기를 이용한 미세먼지 관측이 실시된다.

국립환경과학원은 10일부터 내년 3월 말까지 25회(총 100시간)에 걸쳐 항공기를 이용한 초미세먼지 관측을 수행한다고 밝혔다.

이번 항공관측은 10일 고농도 미세먼지가 발생할 것이 예상됨에 따라 대기오염물질 농도 측정과 원인 규명을 위해 운행한다.

이날은 오전 8시30분과 오후 1시30분 두 차례에 걸쳐 서해안 중북부 지역을 살펴본다.

항공기는 과학원이 한서대 항공기를 2018년 12월에 임차해 초미세먼지 관측용으로 개조한 것이다. 실시간 변화하는 초미세먼지 주요 성분과 원인물질의 변화를 정밀 관측하기 위해 최첨단 분석 장비 9대가 탑재됐다.

초미세먼지를 구성하는 주요성분인 질산염, 황산염, 유기물질, 블랙카본 등의 입자상 물질 외에 초미세먼지 2차생성과 관련된 원인물질인 암모니아, 일산화탄소, 이산화질소, 휘발성 유기화합물질 등의 가스상 물질도 실시간 측정한다.

과학원 관계자는 "계절관리제 기간 내 수도권 대기질 변화를 분석해 효과적인 미세먼지 감축정책을 유도할 것"이라며 "국외유입 상황을 조기에 판단, 미세먼지 예보의 정확도를 높일 것으로 기대된다"고 밝혔다.

