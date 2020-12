경남도, “선량한 도민 피해 없는 주택공급 시작” … 2만749호 신규 분양

창원시, 내년 신규분양 8812호, 2022년까지 입주물량 2349호



[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경상남도가 최근 창원시 의창구(읍·면 제외)·성산구를 중심으로 아파트 가격이 급등하는 등 도내 부동산 시장이 불안정해짐에 따라 적극적인 대응에 나서고 있다.

한국감정원 발표 11월 주택매매 가격지수 상승률을 보면 창원 의창구 0.21% → 2.06%, 창원 성산구 0.36% → 2.94%, 마산회원구 0.08% → 0.32%, 진해구 0.06% → 0.31%로 전달 대비 상승률이 많이 증가해 창원을 중심으로 부동산시장 가격 불안이 가중되고 있다.

이에 도는 지난달 말에 창원시 의창구(읍·면 제외)와 성산구를 조정대상지역으로 지정토록 국토교통부에 건의했으며, 추가대책으로 주택가격 상승지역을 중심으로 주택공급을 서둘러 부동산시장 안정화에 박차를 가하기로 했다.

이를 위해 내년에 한국토지주택공사(LH), 경남개발공사 등 공공 3685호, 민간 1만7064호 등 총 2만749호를 조기 분양한다.

최근 주택가격이 상승 중인 창원시 8812호, 진주시 948호, 양산시 3414호, 김해시 4624호 등 아파트 신규 공급물량을 이른 시일 분양하고, 이외 거제, 밀양 등 5개 시?군에도 2951호를 조속히 분양할 예정이다. 이에 따라 도는 향후 주택가격 상승세가 다소 진정될 것으로 기대하고 있다.

아울러 2022년까지 한국토지주택공사(LH) 1722호, 민간 1만4774호 등 총 1만6496호의 입주가 예정되어 있다. 시군별로는 창원시 2349호, 진주시 1096호, 양산시 5974호, 김해시 3151호이며 이외 4개 시?군에 7077호가 입주 예정돼 주거안정에 기여할 전망이다.

윤인국 경남도 도시교통국장은 “현재의 경남 일부 주택시장은 행정의 개입 없이 시장의 논리로 두기엔 선량한 도민의 피해가 크게 예상된다”면서 “최근 창원시 일부 지역을 조정대상지역으로 지정 건의를 하는 등 규제와 주택공급 등 다방면으로 해결책을 모색하고 있으며, 시장을 자세히 감시해 도내 부동산시장이 안정화 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

앞으로도 도는 불안정한 부동산시장에 적극적으로 대응하면서 주택공급이 충분히 이루어질 수 있도록 시?군 및 한국토지주택공사(LH) 등과 유기적으로 협력하여 예정된 주택공급을 최대한 앞당겨 분양할 수 있도록 할 계획이다.

영남취재본부 강샤론 기자 sharon79@asiae.co.kr