영상콘텐츠 제작·스팀세차 서비스 등 '공공 구매시장' 진출 발판 마련

20개 협동조합, 전문가 컨설팅 지원 통해 단체표준 제정

[아시아경제 김종화 기자]'영상콘텐츠 제작 서비스'와 '스팀세차 서비스' 등에 대한 '단체표준'이 제정됐다. 이에 따라 관련 업계와 수요처의 요구에도 비용부담과 자체능력 부족 등으로 표준을 정하지 못해 사업실행에 어려움을 겪어왔던 기업(협동조합 중심)들이 공공 구매시장에 진출할 수 있는 수단이 마련됐다.

'단체표준'은 산업표준화와 관련된 단체 중 산업통상자원부령으로 정하는 단체(중소기업협동조합 포함)가 공공의 안정성 확보, 소비자 보호 및 구성원들의 편의를 도모하기 위해 특정 전문분야에 적용되는 기호, 용어, 성능, 절차, 방법, 기술 등에 대해 제정한 표준이다.

중소기업중앙회는 10일 협동조합 공동사업 기반 구축과 기능활성화를 위한 '2020년 협동조합 단체표준 제정 컨설팅 지원사업'을 통해 20개 협동조합이 단체표준을 제정했다고 밝혔다.

협동조합 단체표준 제정 컨설팅 지원사업은 관련 업계 및 수요처의 요구 등 단체표준 제정이 필요하지만 비용부담과 자체능력 부족으로 사업 실행에 애로를 겪고 있는 협동조합이 전문가 컨설팅을 통해 신규 단체표준을 제정할 수 있도록 지원하는 사업이다.

단체표준 제정을 희망하는 협동조합은 먼저 조합이 해당 분야 사업 수행에 적합한 컨설팅 전문가를 선정해 조합과 컨설팅 수행자가 컨소시엄 형태로 참여한다. 외부 전문가로 구성된 선정평가위원회에서 단체표준 제정 필요성·추진계획 구체성·컨설팅 수행체계 및 협력방안·조합 활성화 기대효과 등을 평가해 지원 대상을 선정하게 된다.

지원대상으로 선정된 협동조합은 신규 단체표준 제정을 위해 자부담금(총사업비의 30%)을 포함해 조합당 최대 2000만원까지 지원받을 수 있다.

올해 신청한 26개 협동조합 가운데 20개 협동조합이 선정됐으며, 지난 6월부터 10월까지 5개월간 표준 전문가들의 컨설팅을 통해 표준화 작업을 진행하고, 중간 평가, 최종 평가 단계를 거쳐 20개의 신규 단체표준이 제정됐다.

올해 제정된 단체표준으로는 △농업용 생분해성 멀칭 필름 △금속제 내부벽체 마감패널 △이온교환수지형 연수기 △스포츠 경기장용 LED 등기구 △슬러지 펌프 △폴리에틸렌 가두리 양식장 구조물 등 제품 단체표준이 많았다.

4차 산업혁명과 서비스 경제 도래로 관심이 높아짐에 따라 △영상콘텐츠 제작 서비스 △가스공급자 안전관리 서비스 △스팀세차 서비스 △한약재함유 건강식품 제공 및 고객관리 서비스 등 지난해 보다 새롭고 다양한 분야의 서비스 단체표준들도 제정됐다.

각 조합에서 제정한 단체표준은 'e-나라표준인증 단체표준종합정보센터'에 30일 이상 예고 고시를 통해 이해관계인의 의견수렴 절차를 거친 후 단체표준심의회 심의를 통해 최종 등록이 완료된다. 등록된 단체표준은 협동조합을 중심으로 해당 업계의 품질수준을 향상시키고, 조달청 다수공급자계약(MAS) 입찰참여조건 반영 등 공공 구매시장에 진출할 수 있는 수단으로 활용된다.

정욱조 중기중앙회 혁신성장본부장은 "중소기업들이 업종별 협동조합을 통해 다양한 단체표준을 개발하고 공동사업 기반을 구축할 수 있다면 해당 산업의 경쟁력이 높아질 것"이라면서 "이를 통해 판로확대와 중소기업 제품·서비스에 대한 소비자의 부정적인 인식 변화에도 기여할 수 있을 것"이라고 기대했다.

