현대차 i30 N, 獨아우토빌트 '올해의 스포츠카' 선정

[아시아경제 김혜원 기자] 현대자동차는 9일(현지시간) 독일 자동차 전문지 아우토빌트 독자들이 뽑은 '올해의 스포츠카'에 선정됐다고 밝혔다.

현대차의 고성능 모델 i30 N은 독일 내 최고의 스포츠카를 가리는 '2020 아우토빌트 스포츠카 어워드'에서 '준중형 및 소형 자동차' 부문의 '수입차(Import Winner)' 항목 정상에 이름을 올렸다.

올해로 19회째를 맞는 아우토빌트 스포츠카 어워드는 지난 12개월 동안의 시승 보고서를 바탕으로 5개 부문 총 117대의 자동차가 후보에 올라 경쟁했다.

i30 N은 11대의 경쟁모델 중 9.6%의 표를 얻어 해당 부문 1위에 올랐으며, 이는 전체 모델 중 3위에 해당하는 결과다.

아우토빌트 스포츠카 어워드는 독일 유력 자동차 전문지 아우토빌트의 자매지이자 스포츠카 및 고성능 차량을 전문적으로 다루는 '아우토빌트 스포츠카'가 주최하는 상으로, 다섯 가지 차급에서 세부 부문별 올해의 스포츠카를 선정한다.

다섯 가지 차급은 준중형 및 소형 자동차를 포함해 ▲세단 및 왜건 ▲스포츠카 및 로드스터 ▲슈퍼카 ▲밴 및 스포츠유틸리티차량(SUV)으로 구성돼 있다.

이번에 현대차 i30 N가 3년 연속으로 권위있는 상을 수상한 결과를 볼 때 유럽시장에서 고성능 N의 성능과 인기를 입증했다는 게 현대차 설명이다.

i30 N은 2017년 출시된 현대차 최초의 고성능 양산차로 지금까지 유럽에서 2만7200대 이상이 판매됐다. 내년 상반기 중 출력을 280ps까지 증대하고 안전 및 편의사양을 강화한 상품성 개선 모델을 유럽시장에 출시할 계획이다.

