우리은행-쏘카 '맞손'…공유 플랫폼 및 공급망금융 MOU 체결

금융과 모빌리티 플랫폼의 결합을 통한 상품 판매채널 확대 등 공동 마케팅 강화

[아시아경제 김효진 기자]우리은행은 모빌리티 플랫폼 쏘카와‘공유 플랫폼 및 공급망금융 전략적 제휴 협약’을 체결했다고 10일 밝혔다.

이날 협약식에는 권광석 우리은행장과 박재욱 쏘카 대표이사 등 양사의 주요 관계자들이 참석한 가운데 플랫폼 공동 마케팅부터 양사 데이터를 융합한 상품개발 등의 협력을 본격화 하기로 했다.

쏘카는 모빌리티 업계 최초로 1조원 이상의 기업가치를 인정받은 유니콘 기업으로 국내 1위 차량공유 업체다.

이번 협약에 따라 우리은행은 카셰어링 뿐만 아니라 중고차 판매, 대리운전 등 폭넓게 모빌리티 사업에 진출한 쏘카 이용고객에게 금융상품과 서비스를 제공해 편의성을 높일 계획이다. 또한, 우리금융그룹 계열사인 우리카드와 협업해 차량 구매고객에게 할부금융 등도 지원할 예정이다.

우리은행의 축적된 금융 노하우와 쏘카의 모빌리티 플랫폼 데이터를 결합해 스타트업에 최적화된 공급망금융 상품개발을 가속화 하기로 했다.

권 행장은“이번 협약으로 쏘카가 추진하는 다양한 서비스에 우리은행의 금융서비스 지원을 통해 고객 편의성이 크게 증대될 것으로 기대한다”며 “앞으로도 양사의 데이터 인프라를 결합한 신규 사업모델 발굴 및 공동 마케팅을 통해 동반 성장해 나갈 것”이라고 밝혔다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr