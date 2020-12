박능후 "코로나 상황 위태…방역·의료한계 임박"

[아시아경제 조현의 기자] 정부는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산세와 관련해 "방역과 의료체계의 대응 역량이 한계에 다다를 수 있는 위태로운 상황"이라고 경고했다.

박능후 중앙재난안전대책본부(중대본) 1차장(보건복지부 장관)운 10일 중대본 회의에서 "수도권을 비롯해 전국적으로 코로나19가 맹위를 떨치고 있다"며 이같이 말했다.

수도권은 최근 확진자 수가 연일 최고치를 기록하고 있다. 지난 1주간 3000명이 넘는 신규 확진자가 발생했다.

박 1차장은 "추워진 날씨 속에 활동량이 많은 청장년층을 중심으로 무증상 연쇄 감염이 일어나고 대규모로 확산하고 있다"며 "지금보다 더 철저하게 사회적 거리두기와 방역 수칙 실천에 힘써야 한다"고 했다.

정부는 3차 대유행을 주도하고 있는 수도권에서의 확산세를 차단하기 위해 가용한 자원을 총력 동원하고 있다. 특히 생활치료센터와 중환자 병상을 충분히 확보해 적절한 치료가 가능하도록 할 방침이다.

박 1차장은 "앞으로 3주간 수도권 시민은 증상 유무, 역학적 연관성과 상관없이 진단검사를 받을 수 있고 수도권 선별진료소는 연장 운영한다"며 "나 자신뿐만 아니라 가족과 이웃, 동료를 미리 보호하기 위해서라도 검사를 받아달라"고 당부했다.

