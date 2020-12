[아시아경제 배경환 기자] 윤석열 검찰총장이 10일 오전 법무부에서 열리는 검사 징계위원회에 불출석하기로 했다.

윤 총장의 법률대리인인 이완규 변호사는 이날 오전 기자단에 이같은 윤 총장의 의사를 전달했다. 이에 따라 이날 징계위에는 이 변호사를 포함한 이석웅·손경식 변호사 등 특별변호인 3명만 출석하게 된다.

윤 총장은 법무부의 감찰 조사와 징계위 소집 과정 등에 치명적인 절차상 결함이 있어 이에 반발하는 차원에서 징계위에 출석하지 않기로 한 것으로 알려졌다.

