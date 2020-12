부산시, 이번 성탄절은 집에서 안전하게…"모두 메리 X-마스크"

[아시아경제 김봉주 기자] 부산시가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산을 막기 위해 재치 있는 포스터를 만들어 눈길을 끌고 있다.

지난 8일 부산광역시 공식 SNS(사회관계망서비스)에는 "연말 모임을 자제해 달라"는 글과 함께 포스터 3장이 올라왔다.

첫째로 공개된 포스터에는 "연말 지인 가족간의 모임과 약속, 힐링의 시간이 킬링의 시작이 되지 않도록"이라는 문구와 함께 크리스마스 트리 사진이 공개됐다. 트리에 달린 장식은 코로나 바이러스 모양으로 보인다.

이어진 포스터에는 "모두 집에서 안전하게! 메리 X-마스크"라는 문구와 함께 마스크를 착용한 산타 그림이 공개됐다.

또 "홈으로 런, 집으로 달려가면 가장 안전합니다"라는 내용이 담긴 포스터도 있다.

부산시는 이 포스터들과 함께 "부득이하게 외출을 해야 한다면 마스크를 꼭 쓰고 이동해 달라"고 당부했다.

해당 포스터에 누리꾼들은 "제발들요", "의리의 부산 시민들, 다 함께 코로나 이겨내도록 협조하자" 등의 반응을 보이며 동조했다.

