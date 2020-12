英 화이자 백신 접종 2명 '알레르기 반응'

[아시아경제 구채은 기자] 전 세계 최초로 화이자의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 접종을 시작한 영국에서 하루 만에 2명이 알레르기 반응을 보였다.

9일 복수의 외신에 따르면 알레르기 반응을 보인 이들은 국민보건서비스(NHS) 직원이다. 8일 백신을 맞은 뒤 유사초과민반응 증상이 나타난 것으로 전해졌다. NHS와 의약품건강관리제품규제청(MHRA)은 조사가 진행되는 동안 과거 약품이나 음식, 백신 등과 관련해 알레르기 반응을 보였던 이들에게 당분간 백신을 맞지 말아야 한다고 권고했다.

NHS 잉글랜드 의료 책임자인 스티븐 포이스 교수는 “알레르기 반응을 보인 이력이 있는 이들은 접종을 피해야 한다. 새로운 백신에서 흔한 사례이며 예방적인 조치”라고 말했다.

한편 화이자는 현재까지 4만4000명 이상이 임상 시험에 참여해 이중 4만2000명이 이미 2회 접종을 마쳤다고 밝혔다. 그러면서 3상 임상시험에서 백신 관련 심각한 안전 우려는 제기되지 않았다고 강조했다.

화이자 대변인은 “알레르기 반응 원인에 대해 충분히 이해할 수 있도록 조사하는 동안 적용할 잠정적인 지침을 MHRA가 내놨다”면서 “이를 위한 조사를 지원할 계획”이라고 설명했다.

