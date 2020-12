[아시아경제 문채석 기자] 제46대, 48대 산업자원부 장관을 지낸 신국환 전 의원이 9일 오전 지병으로 별세했다. 향년 81세.

신 전 의원은 경북고와 서울대 법학과를 졸업한 뒤 1966년 행정고시에 합격해 산업자원부 기계공업국장, 전자전기공업국장, 상역국장, 기획관리실장을 지냈다.

이후 2000년 제46대, 2002년 제48대 산업자원부 장관에 취임했고 2004년 제 17대 국회의원으로 당선됐다.

유족으로는 부인 조영자씨와 딸 신유진·유형(한양대 교수)·승현(한국무역보험공사)씨, 사위 김우진(한화테크윈)·이경진(개인사업)·신경배(라이너생명)씨가 있다.

빈소는 삼성서울병원 19호실에 마련됐고 발인은 오는 11일 오전 10시, 장지는 경기도 이천 에덴낙원이다.

