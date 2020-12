제주성안교회 예배·소모임 관련 확진자 발생…추가 감염 우려

[아시아경제 호남취재본부(제주) 박창원 기자] 제주 90·92번 확진자가 제주시 소재 제주성안교회에서 예배와 소모임을 진행한 것으로 확인됐다.

제주특별자치도는 지난 8~9일 차례로 확진 판정을 받은 90번과 92번에 대한 역학조사를 진행하던 중 교회 관련 일정들을 확인하고 이날 오후 3시까지 나온 현장조사 내용을 발표했다.

90번은 성안교회의 교인이자 한국중부발전 제주발전본부의 협력업체 직원으로 파악됐다.

그의 가족인 92번은 제주성안교회 목회자로 활동하는 것으로 확인됐다.

지난 6일 오전 9시부터 10시 30분까지 있던 주일 예배에는 92번만 참석한 것으로 드러났다.

이들은 특히 지난 5~6일 3차례에 걸쳐 해당 교회 지하에서 진행되는 회의에 참석했던 것으로 파악됐다.

도 방역당국은 “이날 성안교회의 주일 예배에는 전체교인(2000명)의 약 19%에 해당하는 약 380여 명의 교인이 참석했으며, 현장 CCTV 확인한 결과 92번이 예배를 보고 설교하는 동안 다른 참석자와의 거리상 위치와 교류가 일체 없었던 사항을 볼 때 예배와 관련한 감염은 거의 없을 것으로 추정된다”고 밝혔다.

또한 현장 조사를 통해 해당 교회는 출입구를 단일화하고 출입자 전원에 대해서 전자식 발열체크와 전자 QR코드를 도입하고 있었으며 확진자를 비롯한 전 교인과 목회자의 마스크 착용이 이뤄진 것으로 확인됐다. 이날 오전 10시 진행 예정이던 수요예배를 중지하고 새벽예배와 수요예배, 주일예배 참석자 전원에 대한 신원 파악도 완료된 상태인 것으로 파악됐다.

현재 교회건물은 폐쇄된 상태며, 모든 예배는 온라인으로 전환되며 식사와 소그룹 모임도 금지되고 있다.

제주도는 현재까지 이들의 방문지로 확인된 한국중부발전 제주발전본부와 성안교회 등에 대한 방역소독을 진행하고 현장CCTV와 출입자 명부를 확보해 이날 오후 3시 기준 접촉자로 파악된 약 70여 명에 대한 코로나19 진단검사를 실시 중이다.

또한 92번이 목회자로 활동했던 만큼 해당 교회의 목회자와 접촉 교인에 대한 신속한 검사 진행을 위해 워크스루 설치도 검토하고 있다.

도 방역당국은 이들의 이동경로를 파악하기 위해 진술 확보에 주력하는 한편 신용카드 사용 내역, 현장 CCTV 분석 등을 통해 세부 동선을 조사하고 있다.

호남취재본부 박창원 기자 captain@asiae.co.kr