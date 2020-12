여수시, 율촌면 개발 민자유치로… LH·전남개발공사는 가지도 안했다

여수시의회 주재현의원 ,해양도시건설위원회 행정사무감사 강평에서 거론

1년 넘어도 용역결과 발표 안한 이유…민자유치로 가닥 잡은 발언 이어져

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 여수시의회 주재현의원은 지난달 26일 해양도시건설위원회 회의실에서 “감사하는 과정에서 굉장히 화가 좀 났다”며 율촌 택지개발 문제를 제기했다.

“용역을 준지 벌써 1년이 넘은 것 같다, 아직도 용역결과가 마무리가 안 됐다는 자체가 이해가 안 된다, 아마 시가 개발하지 않겠다는 의지로 볼 수밖에 없다”면서 어떻게 보면 용역을 가지고 시간을 버는 거 아니냐는 착각이 들었다고 말했다.

여수시가 율촌 개발에 따른 용역을 발주한지 상당한 시간이 지났음에도 감감 무소식인 여수시를 질타한 것이다.

주 의원은 “인근 순천시는 율촌 여수경계 지역까지 불과 1킬로미터도 안 된 지역에 택지개발을 하고 있다.”며 “순천시는 선제적으로 준비를 하는데 여수시는 왜 이렇게 미진하고 느긋하게 있는지 그걸 생각하면 화가 난다”고 말했다.

또한 “여수시를 걱정하는 분들은 율촌을 빨리 개발해야 된다, 조기 착공을 해야 된다”는 말들을 많이 하고 있다며 “정작 우리 시만 그걸 모르고 있는 거 아니냐는 생각”을 했다고 말했다.

“순천시가 왜 이렇게 빠르게 우리 여수 지역으로 오겠냐.”면서 “율촌산단을 중심으로 더 많은 시민들을 확보하겠다는 목적이 아니겠냐”면서 “세풍산단도 광양에서 택지개발 준비를 하고 있다.”고 말했다.

주 의원은 순천시 해룡면과 신대지구, 광양시 세풍산단, 여수 율촌면을 3개시의 트라이앵글로 보고 있다며 두 자치단체는 준비를 하고 있는데 여수시는 손을 놓고 있다고 지적한 것이다.

3개시의 통합 논의와 전남 동부권에 의과대학병원 유치를 거론할 때 율촌면의 입지를 주장했던 것은 주 의원이 주장하던 바와 같이 율촌면이 트라이앵글의 한 축에 있기 때문이다.

주 의원은 “시에서 여력이 없어 공영개발하기 힘들면 민간사업도 개발사업이기 때문에 궁여지책으로 선택할 수 있는 마지막 방법 아니냐는 판단을 해본다”고 말했다.

주 의원의 질의에 대해 답변에 나선 여수시 도시시설사업단장은 “율촌 택지개발을 공영개발로는 현실상 어렵다며 민자 유치해보겠다”고 말했다.

“그동안 LH·전남개발공사와 접촉하려 했으나 코로나 때문에 오지 마라 해서 못 갔는데 다음 주중에 방문해서 유치가 될 수 있도록 하고 또 일반 민간기업도 유치가 가능한지 적극 노력하겠다.”고 말했다.

용역준공을 안 한 이유는 “용역을 준공을 해줘버리면 민간기업 중에서 도면을 변화시켜 만들어 달라 요구를 할 때 그런 일을 시키기가 곤란하다”는 입장의 발언이다.

즉, 여수시는 율촌면 개발에 민자유치로 가닥을 잡았다는 발언 내용이다.

공영개발과 민자유치 개발은 도시의 계획이나 규모 면에서 큰 차이가 날 수 밖에 없다.

또한, 민자 유치의 경우 개발에 필요한 시간이 공영개발에 비해서 수 년이 더 소요되는 만큼 율촌개발은 아직 멀었다는 해석이 대부분이다.

LH와전남개발공사가 코로나19 때문에 오지 말라고 해서 못갔다는 해명은 권오봉 시장이 이끄는 여수시가 율촌 개발에 소극적 행정을 펼치고 있음을 보여주는 대목이다.

