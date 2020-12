[아시아경제 김흥순 기자] 그랜드코리아레저( GKL GKL 114090 | 코스피 증권정보 현재가 17,100 전일대비 100 등락률 +0.59% 거래량 427,389 전일가 17,000 2020.12.09 15:30 장마감 관련기사 그랜드코리아레저, 2년 연속 '지역사회공헌 인정기업' 선정 그랜드코리아레저, 'WE대한약속 챌린지' 캠페인 동참 그랜드코리아레저, 관광업계 지원 '동반성장펀드' 1500억으로 상향 close )는 2020년 공공기관 청렴도 측정에서 2등급을 달성했다고 9일 밝혔다.

청렴도 측정은 매년 국민권익위원회에서 공공기관 업무를 직접 경험한 국민, 공직자 등 20만여명을 대상으로 실시하는 설문조사로 설문조사 결과와 해당 기관의 부패 발생 현황을 종합해 청렴 수준을 진단하는 제도다.

GKL은 이번 청렴도 측정에서 2019년 대비 한 단계 상승한 2등급을 달성해 청렴도 우수기관에 선정됐다. 구체적으로는 ▲우수기관 반부패청렴정책 벤치마킹 ▲부패영향평가 통한 청렴 정책 정착 ▲1부서 1청렴 과제 시행 ▲비대면 청렴 캠페인 등의 제도 추진을 통한 성과를 인정받았다.

유태열 GKL 사장은 "청렴도 1등급을 목표로 임직원 모두가 힘을 합쳐 최선을 다하겠다"고 말했다.

