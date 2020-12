[아시아경제 오현길 기자] 노바텍 노바텍 285490 | 코스닥 증권정보 현재가 69,700 전일대비 1,100 등락률 +1.60% 거래량 152,566 전일가 68,600 2020.12.09 15:30 장마감 관련기사 노바텍, 희귀금속(희토류 등) 테마 상승세에 16.47% ↑노바텍, 희귀금속(희토류 등) 테마 상승세에 16.47% ↑노바텍, 희귀금속(희토류 등) 테마 상승세에 3.35% ↑ close 은 사업 확대에 따른 시설 및 운영자금 확보를 위해 자기주식 23만주를 주당 6만6563원, 모두 153억원에 처분키로 결정했다고 9일 공시했다.

