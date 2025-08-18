본문 바로가기
노바텍-깐안, 베트남 합작 자석 제조사 설립 MOU 체결

장효원기자

입력2025.08.18 10:00

노바텍-깐안, 베트남 합작 자석 제조사 설립 MOU 체결
희토류 기반 자석 제조 전문기업 노바텍 (대표 오춘택)은 베트남의 대표 민간기업 쑤언카우 홀딩스(Xuan Cau Holdings)의 자회사인 깐안산업(Khanh An Industry JSC)과 지난 8일 베트남 현지 합작 자석 제조사 설립을 위한 양해각서(MOU)를 하노이에서 체결했다고 18일 밝혔다.


이번 협약에 따라 양사는 2026년 중 합작회사를 공식 설립하며 지분 구조는 노바텍 51%, 깐안 49%로 구성된다. 세부적인 설립·투자 일정과 운영 계획은 추후 체결될 합작투자계약(JCA)에 명시될 예정이다.

깐안은 베트남 라오까이성 광산과 정제 설비에서 생산되는 네오디뮴(Nd) 등 핵심 희토류를 합작사와 노바텍에 우선 공급해 안정적인 원재료 확보를 지원하며, 노바텍은 축적된 첨단 자석 제조 기술을 이전해 합작사가 조기에 국제 경쟁력을 갖춘 제품을 생산할 수 있도록 전폭 협력할 계획이다.


양사는 ▲희토류 안정 공급 ▲첨단 제조기술 이전 ▲국제 경쟁력 강화 ▲베트남 국가경제 기여를 공동 목표로 설정했으며, 2035년까지 연산 7000톤 규모의 세계 굴지의 네오디움 자석 공장으로 확대할 예정이다.


노바텍 관계자는 "이번 합작은 베트남 희토류의 상업화에 있어서국가 산업 발전과 연계하려는 정책을 배경으로 하는 것으로,희토류 자석의 중국 의존도를 낮추는데 크게 기여할 것"이라며 "양사의 역량을 결집해 글로벌 시장 진출을 가속화하겠다"고 말했다.




장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

