부유국 코로나19 백신 선점..."북한 등 저소득국 90% 못 맞아"

[아시아경제 구채은 기자] 북한, 나이지리아, 에티오피아 등 저소득 국가 국민 90%는 내년까지 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신을 맞지 못한다는 분석이 나왔다. 선진국들이 백신을 선점해 저소득 국가까지 가져갈 물량이 없어서다.

9일(현지시간) '피플스백신'이 발간한 보고서에 따르면 북한을 포함해 나이지리아, 에티오피아, 미얀마 등 저소득 67개국 국민 10명 중 1명만이 내년까지 코로나19 백신을 맞을 수 있을 것으로 조사됐다. 이는 각국 정부가 체결한 백신 구매계약을 분석한 결과를 토대로 한 것이다.

저소득 67개국은 지난달까지 제약사들과 개별적으로 백신 구매계약을 체결하지 못했다. 그나마 공여자금으로 개발도상국에 백신을 공급하는 '코백스 선구매공약매커니즘'(COVAX AMC)으로만 백신을 확보할 수 있는 처지다.

실제 미국, 캐나다, 유럽연합(EU), 영국, 스위스, 일본, 호주, 뉴질랜드, 홍콩, 마카오, 이스라엘, 쿠웨이트 등 12개 나라ㆍ지역은 8개 제약사 백신 53%를 선구매했다. 이들의 인구는 전체의 14%인데 백신은 절반 넘게 가져간 것이다. 캐나다는 전 인구가 다섯 번씩 접종할 만큼의 백신을 선구매해뒀다.

특히 화이자-바이오엔테크 백신은 전량 부유국들이 선점했고 모더나 백신은 96%를 부유국이 확보했다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr