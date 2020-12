전경련 "기업규제3법, 경영권 방어수단 등 보완책 마련해야"

[아시아경제 이동우 기자] 전국경제인연합회는 정부의 기업규제3법의 국회 통과를 앞두고 경영권 방어수단 도입 등 보완책 마련을 호소했다.

전경련은 9일 '기업규제3법과 노동관계법에 대한 경제계 긴급 호소문'을 통해 "경제계는 기업규제3법이 국민과 기업에 미치는 영향을 고려해 국회에서 신중하게 논의할 것을 호소했음에도 불구하고 규제3법과 노동관계법의 국회통과를 목전에 두고 있다"고 밝혔다.

전경련은 "기업규제3법이 통과되면 투자와 일자리에 매진해야 할 우리 기업들을 위축시키고 해외 투기자본의 공격에 노출시키는 부작용을 초래할 것"이라고 거듭 우려했다.

그러면서 "투기자본이 선임한 감사위원에 의한 영업기밀 및 핵심기술 유출 우려는 물론 이해관계자의 무분별한 소송으로 기업 이미지 실추를 감수해야 한다"며 "기업의 투자와 일자리가 줄어들고 결국 국가경제 전체에 부정적 영향을 미칠 것"이라고 경고했다.

또 "해고자·실업자 노조 가입, 노조전임자 임금 지급 등 노조법 개정안 역시 노사간 힘의 불균형을 심화시키고 후진적인 노사관계를 더욱 악화시켜 기업경쟁력을 저하시킬 것"이라고 비판했다.

전경련은 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산으로 인한 경제위기를 극복하고 급박한 시행시기로 인한 기업현장에서의 혼란을 시정하기 위한 경영권 방어수단 도입, 파업시 대체근로 허용과 같은 보완대책 마련을 위해 각각의 법률 시행시기를 1년씩 연장하여 줄 것을 요청한다"고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr