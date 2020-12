완도군, 해맞이 행사 전면 취소

코로나19 확산 우려 완도타워 폐쇄, 읍·면 해맞이 행사도 취소

[아시아경제 호남취재본부 최경필 기자] 전남 완도군은 코로나19 확산 방지를 위해 2021 청정완도 해맞이 행사를 전면 취소했다고 9일 밝혔다.

다도해의 빼어난 풍광과 일출을 자랑하는 완도 해맞이 행사는 매년 1월 1일 완도타워에서 진행됐으나 코로나19 대유행으로 인한 지역 내 확산을 방지하고자 취소하기로 했다.

특히 완도타워는 전면 폐쇄될 예정이고, 읍·면에서 자체적으로 진행하는 해맞이 행사도 모두 취소된다.

완도군은 코로나19 확산 방지를 위해 발열 체크소를 운영한 데 이어 지난 10월부터는 관내 모든 시설을 대상으로 비접촉식 체온계, 손 소독제, 출입 명부 등을 배부하고 ‘청정완도 저인망식 생활방역 시스템’을 운영 중이다.

더불어 공직자를 대상으로 방역수칙 준수와 관외 출타 자제 등을 당부하고, 생활방역 아이디어를 구상하는 등 코로나19 확산을 막기 위해 힘쓰고 있다.

신우철 완도 군수는 “코로나19 확산이 거센 상황에서 군민과 관광객 모두의 안전을 위한 결정인 만큼 연말연시에 이동을 최대한 자제해 주기를 부탁드린다”고 말했다.

