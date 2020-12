캐나다 "코로나 백신, 美 수출제한해도 공급차질 없어...빠르면 내주 접종"

화이자 백신 보건당국 검토중...이번주 승인 나올듯

미국우선주의 백신공급에도 "화이자와 계약 차질 없다"

[아시아경제 이현우 기자] 캐나다 정부가 도널드 트럼프 미국 대통령이 행정명령을 통해 밝힌 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 수출 제한조치에도 백신 공급에는 차질이 없을 것이라고 밝혔다. 캐나다 정부는 신속히 화이자 백신을 승인한 후 빠르면 다음주부터 접종을 시작한다는 방침이다.

8일 캐나다 CBC방송 등 현지 언론에 따르면 도미니크 르블랑 캐나다 내무부장관은 이날 CBC방송과의 인터뷰에서 "화이자가 코로나19 백신 공급 약을 이행할 수 있다고 확신한다"며 "화이자 백신 공급에 어떤 식으로든 차질이 빚어질 것으로 생각할 아무런 이유가 없다"고 밝혔다. 이어 "계약상으로 접근 가능한 생산시설은 한 대륙에만 있는 것이 아니다"라고 강조했다.

이는 미국 트럼프 행정부의 백신 수출제한에도 백신 수급에 영향이 없음을 강조하기 위한 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 이날 오전 백악관 브리핑에서 미국업체가 백신을 해외에 수출하기 전에 미국인의 우선 접종권을 보장토록 강제하는 내용의 행정명령에 서명했다고 밝혔다.

이날 쥐스탱 트뤼도 캐나다총리도 언론브리핑에서 "이번주 보건 당국의 승인이 나오면 내주 첫 접종자가 나올 것"이라고 밝혔다. 캐나다는 이달말까지 24만9000회분의 코로나19 백신을 공급받기로 했으며, 모더나의 백신도 4000만회분 구매하기로 계약하며 백신 확보전에서 나선 것으로 전해졌다.

CBC방송은 캐나다 정부가 캐나다에 공급될 화이자 백신의 생산지를 공개적으로 언급하기를 꺼리고 있지만, 정부 한 관계자가 대부분 물량이 벨기에 공장에서 공수될 것으로 전했다고 보도했다. 또한 백신의 대규모 배송 및 보급을 앞두고 실시되는 정부의 예행 연습과 훈련도 화이자의 첫 물량이 벨기에에서 출발하는 상황을 전제로 실시되는 것으로 알려졌다고 밝혔다. 화이자측 대변인도 "우리는 캐나다와 맺은 합의를 존중한다"고 밝혔다고 CBC방송은 전했다.

