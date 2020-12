1년 1000만 건·1인당 거래 40만원…중고거래, 일상이 됐다

번개장터 2020년 중고거래 취향 리포트 발표

[아시아경제 김철현 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 일상에 많은 변화가 생긴 가운데 올해 가장 주목할 만한 소비 트렌드로 '중고거래'가 부상하고 있다.

9일 번개장터는 중고 거래 데이터를 분석한 '2020 번개장터 중고거래 취향 리포트'를 발표하며 이 같이 밝혔다. 리포트에 따르면 올해 번개장터 내 상품 등록 수는 전년 동기 대비 39%가 증가했다. 11월까지 번개장터에서 거래된 건 수는 1100만 건으로 전년 동기 대비 약 11% 성장했으며 거래액은 약 1조1000억원으로 19% 늘었다. 12월까지 거래액 증가 추세를 고려하면 올해 전체 거래액은 1조3000억원을 넘을 것으로 추산된다.

또 번개장터 이용자 중 실구매 이용자 수는 280만 명으로, 이들은 연간 평균 40만 원을 중고거래 구매에 사용한 것으로 분석됐다. 특히 코로나19 확진자가 급증하기 시작한 2월의 경우 1인당 월평균 구매액과 겨울 의류의 판매가 활발해지기 시작하는 11월의 1인당 평균 구매액은 각각 20만으로 최고치를 기록했다. 번개장터를 통해 중고거래를 진행한 이용자의 성별을 살펴보면 여성이 54%, 남성이 46%였으며, 연령별로는 25세 이하가 40%, 25~34세 28%, 35~44세 18% 순으로 나타났다.

중고거래의 일상화로 안전결제도 크게 성장했다. 이번 해 11월까지 번개장터의 안전결제인 번개페이는 결제액 기준으로 전년 동기 대비 2배 이상 증가했으며 번개페이 결제자 수는 3배로 가파르게 성장하기도 했다. 11월까지 번개페이 누적 거래액은 1250억 원으로 총 거래액의 약 12%에 달한다. 월별 번개페이 거래액은 매월 증가하고 있으며 10월 130억원을 기록한데 이어 11월 150억원을 넘기도 했다. 번개페이는 구매자가 미리 결제한 금액을 우선 제3자인 번개페이가 안전하게 보관하고, 이후 상품 전달이 완료되면 판매자에게 지급하는 형태다.

최재화 번개장터 최고마케팅책임자(CMO)는 "2020년에 사람들이 무엇을 중고로 사고팔았는지 데이터를 분석한 결과 올해는 그 어느 때보다 전 세대를 아울러 다양한 취향이 공존했으며, 달라진 일상에 적응하기 위해 자신을 위한 새로운 취미에 눈을 돌리고 가치 있는 소비에 집중하는 것을 볼 수 있었다"라며 "보다 많은 이용자들이 플랫폼에 모이고 중고거래가 일상의 일부가 된 것처럼 2021년에도 중고시장의 성장세는 지속되면서 하나의 문화로 굳건히 자리 잡을 것으로 전망한다"라고 말했다.

