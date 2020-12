BMW코리아, 창립25주년 기념 온라인 한정 에디션 3종 출시

뉴 X7 M50i 다크 섀도우 에디션 50대 등 온라인 판매

[아시아경제 김지희 기자] BMW 코리아가 오는 10일 오후 2시5분 창립 25주년을 기념하는 12월 온라인 한정 에디션 3종을 출시한다고 9일 밝혔다.

이달 출시되는 모델은 뉴 X7 M50i 다크 섀도우 에디션, M340i BMW 코리아 25주년 롱 비치 블루 에디션, M340i xDrive 투어링 BMW 코리아 25주년 M 퍼포먼스 에디션이다. 모두 온라인 판매 채널인 BMW 샵 온라인을 통해 판매될 예정이다.

BMW 뉴 X7 M50i 다크 섀도우 에디션은 전세계에 총 500대, 국내에는 단 50대만 한정 출시되는 모델이다. 지난달 BMW 샵 온라인을 통해 25대가 먼저 판매됐는데 두시간만에 전량 매진되며 높은 인기를 자랑했다. 이달에는 마지막 25대가 판매된다.

외관에는 무광의 ‘프로즌 아틱 그레이’ 컬러가 적용되고, 블랙 하이글로스 키드니 그릴과 22인치 V 스포크 755 M 휠이 조화를 이룬다. 실내는 나이트 블루 및 블랙 컬러의 풀 메리노 가죽으로 꾸며지고 알칸타라 헤드라이너, 다크 섀도우 에디션 전용 뱃지 등이 적용돼 차별화된 분위기를 연출한다.

뉴 X7 M50i 다크 섀도우 에디션에는 최고출력 530마력, 최대토크 76.5kg·m를 발휘하는 M 트윈파워 터보 4.4ℓ V8 가솔린 엔진과 xDrive 시스템, 어댑티브 에어 서스펜션, M 배기 시스템 등이 기본 탑재된다. 가격은 1억6940만원이다.

‘M340i BMW 코리아 25주년 롱 비치 블루 에디션’도 25대 한정 출시된다. 이번 에디션에 적용된 ‘롱 비치 블루’는 미국 캘리포니아주의 항구도시 롱 비치의 그랑프리 서킷에서 영감을 받은 색상이다. 그간 국내에서는 BMW M2와 같은 일부 고성능 스포츠 모델에만 적용돼 왔다. 또 이전에 선보였던 M340i와는 달리 레드 브레이크 캘리퍼와 전동식 트렁크 도어가 추가로 적용됐다.

롱 비치 블루 에디션은 앞 범퍼 하단에 블랙 하이글로스 프론트 어태치먼트를 장착했으며, 뒷면에는 탄소섬유로 제작된 리어 스포일러 및 디퓨저를 적용해 스포티한 분위기를 강조했다. 실내에는 화사한 오이스터 컬러와 함께 M 시트 벨트가 적용됐다. 편안한 승차감과 민첩한 주행성능을 함께 즐길 수 있는 어댑티브 M 서스펜션도 기본 탑재된다.

아울러 ‘M340i xDrive 투어링 BMW 코리아 25주년 M 퍼포먼스 에디션’도 4가지 색상으로 단 10대만 판매된다. M340i xDrive 투어링은 국내에서는 BMW 샵 온라인을 통해서만 구매할 수 있는 모델로, 지난 9월 처음 소개된 이후 완판 행진을 이어가고 있다. 포르티마오 블루(5대)와 알파인 화이트(2대), 미네랄 그레이(2대), 블랙 사파이어 메탈릭(1대) 등 인기 색상이 적용된다.

실내는 외관 색상에 따라 코냑 또는 블랙 컬러로 꾸며지며, 다이내믹한 주행이 가능하도록 M 스포츠 브레이크 및 M 스포츠 디퍼렌셜 등 퍼포먼스 사양도 기본 적용된다. 12월에 선보이는 M340i xDrive 투어링 BMW 코리아 25주년 M 퍼포먼스 에디션에는 특별히 어댑티브 M 서스펜션, M 시트 벨트 및 헤드레스트 일체형 M 스포츠 시트가 장착돼 역동성이 강조됐다.

M340i 세단 및 M340i xDrive 투어링 기반의 12월 한정 에디션에는 최고출력 387마력, 최대토크 51.0kg·m를 발휘하는 3ℓ 직렬 6기통 가솔린 M 트윈파워 터보 엔진이 탑재된다. 정지 상태에서 시속 100㎞까지 가속하는 데 4.6초면 된다.

가격은 M340i BMW 코리아 25주년 롱 비치 블루 에디션이 7910만원, M340i xDrive 투어링 BMW 코리아 25주년 M 퍼포먼스 에디션이 8270만원이다.

