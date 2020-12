스마일게이트 메가포트 '7000만불 수출의 탑' 수상

[아시아경제 부애리 기자] 스마일게이트 메가포트가 '제57회 무역의 날'에서 7000만불 수출의 탑을 수상했다고 9일 밝혔다.

'무역의 날'은 산업통상자원부가 해외시장 개척, 수출 확대, 일자리 창출 등에 공헌한 기업과 유공자를 포상하는 행사다.

스마일게이트 메가포트가 서비스하는 모바일 게임 '에픽세븐은' 2018년 8월 출시 이래 한국을 비롯해 글로벌 시장에서의 인기에 힘입어 지난해 5000만불 수출의 탑을 수상했다. 이어 1년 만에 2000만불 이상 수출 실적이 상승하는 성과를 거뒀다.

에픽세븐은 현재 글로벌 시장 출시 이후 북미를 비롯해 싱가포르, 홍콩, 대만 등 아시아 지역 구글 플레이와 애플 앱스토어 매출 순위 최상위권을 유지하고 있다.

이번 '무역의 날'에서는 스마일게이트 메가포트에서 에픽세븐의 서비스를 주도했던 임직원 2명도 수상의 영예를 안았다. 에픽세븐의 서비스를 총괄한 권익훈 본부장은 국무총리표창을, 모바일게임 사업1실의 정미나 과장은 산업통상자원부장관 표창을 각각 수상했다.

한편 스마일게이트 그룹은 스마일게이트 엔터테인먼트가 온라인 1인칭 슈팅 게임 '크로스파이어'가 글로벌 성과를 거두면서, 해외시장 개척과 수출 확대에 기여한 점을 인정 받아 2016년 국내 문화 콘텐츠 업계 최초 5억불 수출의 탑을 수상한 바 있다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr