신용대출 막차수요 등으로 11월 가계대출 18조3000억 '껑충'

전월 대비 증가폭 4조7000억원 확대

[아시아경제 김효진 기자] 지난 11월 중 금융권 가계대출은 전월 대비 18조3000억원 증가했다고 금융위원회와 금융감독원이 9일 밝혔다. 증가폭이 전월(13조6000억원)보다 4조7000억원 늘었다.

은행권은 11월중 가계대출이 전월 대비 13조6000억원 불어났다. 증가폭이 전월(10조6000억원)보다 3조원 확대됐다. 제2금융권도 11월에 가계대출이 4조7000억원 증가해 전월(2조9000억원)보다 1조8000억원 커졌다.

11월 금융권 주택담보대출은 6조8000억원 증가했다. 전월(7조3000억원) 대비 증가폭이 5000억원 축소됐다.

은행권의 경우 집단대출이 전월 대비 소폭 확대됐으나 전세자금대출 증가세가 둔화하면서 주담대 증가폭(6조2000억원)도 전월(6조8000억원) 대비 6000억원 줄었다. 제2금융권은 6000억원 늘어 전월(5000억원)보다 증가폭이 1000억원 컸다.

지난달 신용대출 등 기타대출은 금융권에서 11조5000억원 늘었다. 증가폭이 전월(6조2000억원) 대비 5조3000억원이나 확대된 결과다.

은행권은 공모주청약 자금수요, 규제 강화에 따른 선수요 등의 영향으로 신용대출을 중심으로 7조4000억원 불어났다. 전월(3조8000억원) 대비 증가폭이 3조6000억원 커졌다.

제2금융권에선 4조1000억원이 많아졌다. 은행권과 마찬가지로 전월(2조4000억원) 대비 증가폭이 1조7000억원 증가했다.

금융당국은 "12월 가계대출은 신용대출 선수요 효과 상쇄, 본격적인 (대출규제) 방안 시행에 따른 영향으로 점차 안정세를 찾을 것"이라고 전망했다.

금융당국은 "향후에도 경각심을 늦추지 않고 은행별 대출관리계획 이행실태 등을 점검하는 등 가계대출 추이를 지속 모니터링할 계획"이라고 말했다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr