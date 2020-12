대전 소셜벤처 특화거리 조성 ‘국비 24.5억원 확보’

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전 소셜벤처 특화거리 조성사업이 국비 확보로 추진 동력을 얻었다.

대전시는 내년 소셜벤처 특화거리 조성사업의 일환인 지역 혁신창업활성화 사업비로 국비 24억5000만원을 증액·확보했다고 9일 밝혔다.

시에 따르면 소셜벤처 특화거리는 중앙로 일원 원도심을 중심으로 조성된다. 시는 1단계로 소셜벤처 창업플랫폼 구축을 완료한 상태다.

지난해 5월 대흥동 대전소셜벤처 캠퍼스를 개소한 데 이어 올해 3월 옛 충남도청사에 대전창업허브 구축을 마무리 하면서다.

이곳에선 현재 유망 창업기업 25개사(캠퍼스 9개·창업허브 16개)가 입주해 사업화 자금 및 컨설팅 지원을 받고 있다.

국비를 투입해 내년 추진할 2단계 사업은 중구 중앙로 일대에 3000여㎡ 규모의 비즈니스 성장플랫폼(Post-BI)을 구축하는 것을 핵심으로 추진된다.

성장플랫폼에는 소셜벤처 입주 공간과 협업·교류 공간 등이 구성될 예정으로 시는 창업현장의 의견을 반영해 이용자 중심의 맞춤형 공간을 만들어 갈 계획이다.

고현덕 시 일자리경제국장은 “내년 국비 확보로 소셜벤처 특화거리 조성사업도 탄력을 받게 될 것으로 기대한다”고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr