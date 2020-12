코스피·코스닥, 외국인 매수에 '반등'…2730선 위로 '껑충'

[아시아경제 오주연 기자] 전일 급락했던 국내 증시가 9일 반등에 성공했다.

이날 오전 10시45분 기준 코스피는 전 거래일 대비 1.21% 오른 2733.55을 기록했다. 전일 1.62% 하락하며 2700선을 간신히 지켜냈지만 이날은 반등에 성공했다. 지수 상승을 이끈 것은 외국인이었다.

전일 외국인은 미국 추가 부양책 합의 지연 우려에 코스피시장에서 8500억원어치를 팔며 급등했던 종목들의 차익을 실현했지만, 이 시각 861억원어치 사들이며 지수를 나홀로 끌어올리고 있다. 개인과 기관은 각각 703억원, 355억원어치를 매도했다.

시가총액 상위 종목 중 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 73,000 전일대비 1,300 등락률 +1.81% 거래량 10,790,481 전일가 71,700 2020.12.09 11:09 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정'삼일천하' 위기 코스피 2700시대, "더 갈 수 있다"JP모건 "내년 코스피 3200선 향해 달릴 것" close (1.95%)를 비롯해 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 118,000 전일대비 3,000 등락률 +2.61% 거래량 1,679,838 전일가 115,000 2020.12.09 11:09 장중(20분지연) 관련기사 SK하이닉스, 이시간 주가 +0.87%.... 최근 5일 외국인 192만 7442주 순매수'삼일천하' 위기 코스피 2700시대, "더 갈 수 있다"JP모건 "내년 코스피 3200선 향해 달릴 것" close (1.74%) 등이 상승했다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 814,000 전일대비 3,000 등락률 +0.37% 거래량 137,391 전일가 811,000 2020.12.09 11:09 장중(20분지연) 관련기사 JP모건 "내년 코스피 3200선 향해 달릴 것"2700선 위태했던 코스피, 2720대로 회복상승랠리엔 반도체·배터리·배당株가 있었다…코로나 치료제 기대도 '한몫' close (0.25%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 351,500 전일대비 1,500 등락률 +0.43% 거래량 2,664,401 전일가 350,000 2020.12.09 11:09 장중(20분지연) 관련기사 개인 1兆 순매수에도…하락전환 코스피, 2700선 위태2700선 위태했던 코스피, 2720대로 회복상승랠리엔 반도체·배터리·배당株가 있었다…코로나 치료제 기대도 '한몫' close (1.14%), NAVER(0.70%) 등도 전 거래일보다 오른 가격에 거래되고 있으며 시총 상위 10개 종목 중 삼성바이오로직스만 0.12% 하락했다.

코스닥지수 역시 이날 상승으로 돌아섰다. 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.67% 오른 912.95를 기록했다. 8일 코스닥지수는 2%대 급락하면서 906.84까지 하락했지만 이날 개인과 외국인의 매수세에 힘입어 장중 1%대까지 올랐다.

코스닥시장에서 개인은 832억원어치 순매수했고 외국인은 88억원어치 사들였다. 기관은 451억원어치를 순매도했다.

시총 상위 종목 중 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 148,300 전일대비 5,200 등락률 +3.63% 거래량 8,327,159 전일가 143,100 2020.12.09 11:09 장중(20분지연) 관련기사 개인 1兆 순매수에도…하락전환 코스피, 2700선 위태2700선 위태했던 코스피, 2720대로 회복셀트리온헬스케어, 주가 15만 6000원.. 전일대비 -9.2% close (4.12%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 207,900 전일대비 3,400 등락률 +1.66% 거래량 1,486,216 전일가 204,500 2020.12.09 11:09 장중(20분지연) 관련기사 개인 1兆 순매수에도…하락전환 코스피, 2700선 위태2700선 위태했던 코스피, 2720대로 회복셀트리온제약, 검색 상위 랭킹... 주가 -8.23% close (1.91%) 등이 상승하며 지수를 끌어올렸고 씨젠은 4.31% 하락했다.

서상영 키움증권 연구원은 "전일 미국 증시가 여러 호재성 재료에도 불구하고 제한적인 상승에 그쳤다는 점은 한국 증시의 반등이 제한될 가능성이 높다"면서 "미국 추가 부양책과 관련된 긍정적인 소식이 전해지고 있다는 점은 우호적이지만, 달러화가 여타 환율에 대해 강세를 보였고 국제유가 또한 부진한 모습을 보였다는 점에서 외국인의 적극적인 매수세가 제한될 수 있다"고 내다봤다. 이에 따라 국내 증시는 상승할 것으로 기대되지만 폭은 제한된 가운데 글로벌 주식시장 특징처럼 종목 이슈에 따라 변화하는 종목 장세가 지속될 것이라고 전망했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr