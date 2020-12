[아시아경제 이민우 기자] 일성건설 일성건설 013360 | 코스피 증권정보 현재가 1,180 전일대비 238 등락률 +25.27% 거래량 7,141,717 전일가 942 2020.12.09 11:09 장중(20분지연) 관련기사 일성건설, 370억 규모 업무시설 신축 공사수주[e공시 눈에 띄네] 코스피-29일일성건설, 2019 영업익 75억…전년比 25%↓ close 은 한국토지주택공사(LH)로부터 707억원 규모의 '양주회천 A-24BL 아파트 건설공사 5공구' 계약을 수주했다고 9일 공시했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr