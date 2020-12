11월 가계대출 13.6조원 역대 최대 증가…신용대출 규제 전 '영끌' 막차

한은 "신용대출 규제 시행 전 선수요 발생 영향"…기타대출 급증

중소기업대출도 7조원 늘어…2004년 이후 최대

[아시아경제 장세희 기자]11월 은행 가계대출 증가액이 13조6000억원으로 확대됐다. 규제 시행 전 신용대출 확대 움직임이 늘고, 주식 투자를 위한 대출 수요가 겹친 결과다.

9일 한국은행이 공개한 '2020년 11월 중 금융시장 동향'에 따르면, 지난달 은행권 가계대출은 13조6000억원 늘면서 2004년 관련 속보 작성 이후 11월 기준 최대치를 기록했다. 월간 은행 가계대출 증가액은 지난 8월(11조7000억원) 역대 최고 수준을 기록한 이후, 지난달부터 다시 확대됐다.

부문별로 보면 주택담보대출이 수도권과 지방의 매매 거래 수요가 지속되는 가운데, 이미 승인된 집단대출 실행되면서 6조2000억원 증가했다. 8월 이후 연속 6조원대 증가세를 이어가고 있다. 반면 전세자금대출은 2조6000억원으로, 지난달(2조3000억원)보다 증가폭이 축소됐다.

한은 관계자는 "최근 수도권을 비롯한 지방 광역시 주변 주택 거래가 늘면서 관련 자금 마련에 의한 신용대출이 늘었다"며 "공모주 청약 수요도 꾸준했던 영향이 있다"고 설명했다.

신용대출을 포함한 기타대출은 7조4000억원이나 늘었다. 이는 2004년 이후 역대 최대 증가다. 지난 9월과 10월 3조원대 증가폭을 보였던 것과 비교했을 때 약 2배 가까이 늘었다.

지난달 30일 당국의 규제 시행 이전 신용대출이 급증했다는 분석이다. 한은 관계자는 "신용대출 규제 시행을 앞두고 선수요가 발생해 기타대출이 크게 늘어난 것으로 보인다"고 밝혔다.

11월 중 은행 기업대출은 6조7000억원을 기록했다. 대기업 대출은 운전자금 수요 둔화 등으로 3000억원을 상환했다. 중소기업 대출은 7조원 늘었다. 개인사업자와 중소법인의 대출 수요가 꾸준했고, 금융기관의 금융 지원이 이어지면서 양호한 증가세를 지속한 것으로 보인다.

한은 관계자는 "올해 기업 대출 역대 11월 증가액만 볼 경우 대기업과 중소기업 대출은 2004년 이후 가장 많이 늘었다"고 설명했다.

12월 가계대출 전망과 관련해선 "연말 연초에는 상여금 등의 영향으로 가계대출 증가세가 10월 11월보다는 축소되는 경향이 있다"며 "계절적인 부분과 규제 효과를 놓고 볼 때 증가세가 11월보다는 축소될 것"이라고 내다봤다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr