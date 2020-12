CJ, '2020 CJ 오 벤터스 데모데이' 성료

오픈 이노베이션 플랫폼 ‘오벤터스’ 프로그램 일환

8일 오후 유튜브 온라인 생중계 진행

[아시아경제 임혜선 기자] CJ는 지난 8일 유튜브 온라인 생중계로 개최한 '2020 CJ 오 벤터스(O!VentUs)데모데이'가 성료했다고 9일 밝혔다.

CJ는 서울창조경제혁신센터와 함께 차별화된 미래 혁신기술을 확보하고, 스타트업의 성장과 산업 생태계 활성화를 지원하기 위해 이번 행사를 개최했다. ‘오벤터스’는 CJ그룹이 우수한 기술력과 사업모델을 보유한 스타트업을 주요 계열사와 함께 발굴·지원하는 오픈 이노베이션 플랫폼이다.

이번 데모데이는 지난 3월부터 약 10개월 동안 진행된 ‘오벤터스’ 프로그램의 최종 마무리 행사로, 유튜브 실시간 생중계로 진행됐다. 오벤터스 2,3기 참가기업 16개사가 성과를 발표하며 심사위원인 벤처캐피털(VC), 액셀러레이터(AC)와 함께 향후 투자 가능성에 대해 논의했다.

올 한해 스타트업 16개사와 CJ는 공동 기술·사업 개발 및 사업성을 검증하는프로그램에 참여해 향후 협업 가능성을 모색해왔다.

특히 CJ프레시웨이가 지난 2일 오벤터스 2기 ‘푸드테크’ 분야로 선발된 위대한상사, 딜리버리랩과 식자재 주문시스템 및 빅데이터 솔루션 공동개발을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. CJ프레시웨이는 그동안축적한 데이터와 인프라를 제공함으로써 스타트업의 성장 발판을 마련하는 동시에 외식 창업자 등에게 안정적인 사업 환경을 조성하는데 힘쓸 예정이다.

한편 이날 데모데이에서 베스트혁신상을 수상한 세이지리서치는 1000만원을, 혁신상인 딜리버리랩, 피처링은 각각 500만원을 상금으로 받았다.

