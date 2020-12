국산 감귤 '윈터프린스', 10일 시장에 첫 선

[세종=아시아경제 김현정 기자] 농촌진흥청은 자체 개발한 국산 감귤 품종 ‘윈터프린스’가 오는 10일 시장에 첫 선을 보인다고 밝혔다. 2017년 시험 보급한 농가 3곳에서 생산한 ‘윈터프린스’ 4톤(t)가량이 제주감귤농협의 선별 과정을 거쳐 대형 상점(이마트 30여 지점)을 통해 소비자에게 공급된다.

농촌진흥청이 2016년 개발한 ‘윈터프린스’는 일찍 성숙하는 온주밀감과 늦게 성숙하는 만감류의 특성을 모두 지닌 새로운 품종이다. 온주밀감처럼 과즙이 풍부하고 과육이 부드러우면서도 비슷한 시기 유통되는 만감류 ‘황금향’보다 당도가 높고(12.5∼13.5 브릭스), 신맛(산 함량 1.0∼1.2%)이 적당하다.

또한, 씨가 없고 껍질이 잘 벗겨져 소비자 선호도가 높을 것으로 예상돼 겨울 과일 시장을 주도할 품종으로 기대를 모으고 있다. 재배 측면에서 보면 가시가 없어 관리가 쉽고, 생육이 좋아 다른 감귤류보다 1년 정도 빨리 수확할 수 있다. 올해부터 본격적으로 보급돼 현재 41곳 농가 7헥타르(ha)에서 재배되고 있으며, 국내 육성 감귤 품종 처음으로 연구회가 결성될 정도로 농가로부터 많은 관심을 받고 있다.

현재욱 농촌진흥청 국립원예특작과학원 감귤연구소장은 "‘윈터프린스’는 12월 출하되는 만감류 중 맛과 소비 편이 면에서 충분한 경쟁력을 갖췄다"면서 "‘윈터프린스’의 시장 안착을 통해 국산 품종 보급의 본보기를 제시하겠다"고 전했다.

농촌진흥청 감귤연구소는 올해 5월, 대학?농업기술원?농업기술센터?산업체?감귤농협 등과 함께 출범시킨 감귤연구단(단장 현재욱)을 중심으로 ▲국내 육성 품종 보급 ▲유통망 확장 ▲브랜드화에 박차를 가하고 있다.

현재 감귤의 국산 품종 재배 면적은 2.8%로 다른 과수보다 낮은 편이지만, 최근 ‘윈터프린스’를 비롯해 ‘하례조생’, ‘미니향’ 보급이 늘며 해마다 새로 심는 국산 품종 비율은 지난해 8.6%에서 올해 13%로 늘었다. 감귤연구단의 활동이 본격화되는 내년에는 20%에 이를 것으로 예상한다.

