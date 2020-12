내년 韓-英 FTA 발효, 관세청 FTA 활용방안 길라잡이

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 관세청이 내년 한국과 영국 간 자유무역협정(이하 FTA) 발효를 앞두고 영국 현지의 통상정책 및 통관제도를 길라잡이 할 전자책(e-book)을 발간한다.

9일 관세청에 따르면 전자책은 리튬이온 배터리와 자동차용 휠 등 FTA 활용으로 유리해지는 10개 품목을 선정해 수록했다.

해당 품목은 지난해 기준 對영국 특혜 대상금액이 500만달러 이상이면서 FTA 활용률이 60% 이하인 물품으로 선정됐다.

이 경우 국내 기업이 FTA를 활용해 영국으로 물품을 수출할 경우 400만달러 이상의 관세를 추가 절감함으로써 수출경쟁력을 높일 수 있을 것이라는 게 관세청의 설명이다.

관세청은 이러한 효과를 극대화하기 위해 전자책 발간과 함께 그간 해당 10개 품목을 영국으로 수출해 온 331개 기업을 대상으로 전자책 활용방법 및 인증 수출자 취득절차 등에 관한 정보를 별도로 안내할 계획이다.

인증 수출자는 관세청이 원산지를 관리·증명할 능력이 있다고 인증해 원산지증명서를 자율적으로 발급할 수 있는 업체를 말한다.

전자책에는 브렉시트 이후 영국으로 수출입 되는 물품에 적용되는 새로운 관세법인 ‘영국 글로벌 관세(UK Global Tariff)’의 주요 개정사항도 담겼다.

영국은 새로운 관세법을 통해 자동차 산업, 농어업 등의 관세를 유지함으로써 관련 산업을 보호하는 한편 자국에서 생산되지 않거나 생산에 제약이 따르는 상품에 대해선 관세를 철폐했다.

전자책은 관세청 FTA 포털에 공개돼 누구나 무료로 내려받을 수 있다.

한편 영국은 미국, 독일, 중국 등 세계 4대 전자상거래 시장으로 평가받는다. 특히 시간과 비용에 민감한 영국 소비자의 특성으로 다양한 배송시스템과 모바일 커머스의 빠른 성장이 예상된다는 게 관세청의 설명이다.

