[아시아경제 임혜선 기자] 오뚜기가 미국식 핫도그 '빠겟도그'를 9일 출시했다.

‘빠겟도그’는 바게트빵과 22cm의 스모크 소시지가 들어있는 것이 특징이다. PC방, 놀이공원, 야구장에서 먹던 정통 미국식 핫도그를 집에서도 간편하게 먹을 수 있는 제품으로, 매콤한 맛의 칠리미스소스가 포함돼 있다.

한편 '빠겟도그'는 유튜브 인기 채널인 '빠더너스'와 프로모션을 진행해 온라인 고객으로부터 긍정적인 반응을 얻고 있다.

