일요일에 공사현장 멈춘다 '일요일 공사 휴무제'

국토교통부는 오는 13일(일요일)부터 모든 공공 건설공사 현장은 일요일 공사가 원칙적으로 제한된다고 9일 밝혔다. 앞으로 일요일 아침잠을 깨우는 공사현장 소음이 줄고 근로자도 주말에 가족과 시간을 보낼 수 있게 돼 근로 여건이 개선될 전망이다.

대상은 정부·지자체·공공기관을 포함한 공공이 발주한 모든 공사현장 총 2만93개소이다.

그간 건설현장은 관행적으로 휴무일 없이 공사를 하면서 휴일에는 근로자 피로 누적과 현장 관리·감독 기능 약화가 겹쳐 안전에 취약하다는 우려가 지속 제기돼왔다. 실제 2017년 기준 작업참여비율 감안시 주말이 평일보다 중대건설사고가 1.2-1.4배 더 발생한 것으로 조사됐다.

이에따라 2018년 7월부터 일요일 휴무제 도입이 논의됐다. 이후 64개 현장 시범사업을 거쳐, 지난 6월 모든 공공 건설공사 현장에 대한 의무 시행이 결정됐다.

다만, 현장여건을 고려해 예외조항을 마련, 일요일 공사가 꼭 필요한 경우 지장이 없도록 했다. 예외사유는 긴급한 재해·재난 복구, 장마 등으로 인한 장기간의 공사 지연, 터널 굴착 등 연속적인 공사를 하는 것이 더 안전한 경우 등이다.

앞으로 일요일 공사가 필요한 현장은 시행사유와 안전관리 방안 등을 제출해 발주청의 사전승인을 받은 후 공사를 시행해야 한다. 재해복구 등 긴급한 경우에 한해서는 사후승인도 가능하다.

이상주 국토부 기술안전정책관은 “일요일 휴무제 시행으로 건설현장에서 근로자 안전과 휴식이 최우선되는 문화가 정착되길 기대한다”며“앞으로 공사현장 안전과 임금향상, 고용안정 등 건설업 근로여건 개선에 집중해 젊은층도 선호하는 일자리로 만들어 나갈 것”이라고 말했다.

